Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения и незаконного удержания нарко- и алкозависимых в реабилитационном центре "Расцвет" во Владивостоке.
Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владивостоку.
В конце июля текущего года в центр социальной реабилитационной помощи "Расцвет" обратился 31-летний мужчина с просьбой помочь избавить ему от алкогольной зависимости. Буквально через несколько дней мужчина скончался.
Выяснилось, что у "Расцвета" нет и не было лицензии на медицинскую деятельность. Средства массовой информации Владивостока сообщают, что сотрудники реабилитационного центра издевались над пациентами.
Руководство "Расцвета", например, ограничивало свободу перемещения постояльцев центра.
Сообщается, что 33-летний генеральный директор "Расцвета", получающий деньги от пациентов или их родственников, задержан.
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