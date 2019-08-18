Новый саратовский аэропорт "Гагарин" принял первый рейс

Рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Саратов, который осуществлял Boeing 737-800, стал первым рейсом, который принял новый международный аэропорт "Гагарин" в Саратове. Торжественное открытие аэропорта намечено на 20 августа.

Самолет доставил в Саратов спикера Госдумы Вячеслава Володина, который является уроженцев Саратовской области, а также главу Росавиации Александра Нерадько. По традиции, первый рейс в аэропорту встречали водяной аркой, которую создали автомобили пожарной охраны.

Также рейсом прибыли представители инвесторов. Встречал делегацию о трапа самолета губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Строительство саратовского международного аэропорта "Гагарин" - это совместный проект России с частным инвестором. Стоимость реализации проекта оценивается в 20 миллиардов рублей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о скандале, который произошел вокруг строительства аэропорта "Гагарин" в Саратовской области. В соцсетях появились фотографии плитки с изображением Юрия Гагарина. Пользователи утверждали, что эту плитку положили в туалетах аэропорта. Позже администрация воздушной гавани опровергла эту информацию.

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