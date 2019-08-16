Фестивали и праздники: в выходные в Москве изменится схема движения

В грядущие выходные в Москве пройдут несколько крупных фестивалей и праздников. В связи с этим многие улицы города будут перекрыты. Власти столицы заранее рекомендуют водителям планировать свой маршрут.

Как пояснили в мэрии, ограничения связаны с проведением фестиваля фейерверков, полумарафона "Лужники", съемками кино и "Спасской башней".

Пятый международный фестиваль фейерверков будет проходить в Москве с 17 по 18 августа. Два дня с 12:00 до 03:00 нельзя будет проехать по улице Борисовские Пруды, для движения транспорта будут закрыты Хордовый, Братеевский и Наташинский проезды и Проектируемый проезд № 4902. Также на это время закроют проезд под Московорецким путепроводом от Проектируемого проезда, съезд с Каширского шоссе на улицу Борисовские Пруды в сторону области.

В воскресенье, 18 августа, пройдет полумарафон "Лужники". Первой закроют улицу Лужники, затем Фрунзенскую, Лужнецкую, Пречистенскую набережные. С 07:40 до 11:40 для автомобилистов закроют Кремлевскую набережную, с 07:50 до 11:20 - Раушскую набережную, с 07:50 до 11:00 - Космодамианскую и Шлюзовую набережные, с 07:50 до 11:45 - Софийскую набережную и Фалеевский переулок, а с 07:50 до 12:00 - Болотную улицу и Васильевский Спуск.