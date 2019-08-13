Жителей поселка Неноксы Архангельской области завтра, 14 августа, эвакуируют из села.
Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Местная войсковая часть предупредила жителей Неноксы о том, что в населенном пункте необходимо отсутствовать с 5 до 7 часов утра — на полигоне будут проводиться работы. От ближайшей железнодорожной станции будет отправлен поезд, который и увезет граждан из населенного пункта, сообщает, например, портал 29. RU.
Согласно предоставленной информации, работы на полигоне являются плановыми и никакого отношения к взрыву 8 августа якобы не имеют.
Отметим, что испытания на военных полигонах действительно могут навредить жителям ближайших населенных пунктов. В 2015 году, например, в военном поселке Сопка, что находится недалеко от Неноксы, загорелся жилой дом. Сообщалось, что причиной возгорания стали упавшие на него детали ракеты.
Напомним, что 8 августа текущего года в военной части в поселке Ненокса при испытании реактивной установки произошел взрыв.
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