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Источник Правда.Ру

14 августа жителей Неноксы эвакуируют из села на несколько часов

Россия » Северо-Запад » Архангельск print

Жителей поселка Неноксы Архангельской области завтра, 14 августа, эвакуируют из села.

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Местная войсковая часть предупредила жителей Неноксы о том, что в населенном пункте необходимо отсутствовать с 5 до 7 часов утра — на полигоне будут проводиться работы. От ближайшей железнодорожной станции будет отправлен поезд, который и увезет граждан из населенного пункта, сообщает, например, портал 29. RU.

Согласно предоставленной информации, работы на полигоне являются плановыми и никакого отношения к взрыву 8 августа якобы не имеют.

Отметим, что испытания на военных полигонах действительно могут навредить жителям ближайших населенных пунктов. В 2015 году, например, в военном поселке Сопка, что находится недалеко от Неноксы, загорелся жилой дом. Сообщалось, что причиной возгорания стали упавшие на него детали ракеты.

Напомним, что 8 августа текущего года в военной части в поселке Ненокса при испытании реактивной установки произошел взрыв.

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Темы армия взрыв ненокса архангельск
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