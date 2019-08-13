14 августа жителей Неноксы эвакуируют из села на несколько часов

Жителей поселка Неноксы Архангельской области завтра, 14 августа, эвакуируют из села.

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Местная войсковая часть предупредила жителей Неноксы о том, что в населенном пункте необходимо отсутствовать с 5 до 7 часов утра — на полигоне будут проводиться работы. От ближайшей железнодорожной станции будет отправлен поезд, который и увезет граждан из населенного пункта, сообщает, например, портал 29. RU.

Согласно предоставленной информации, работы на полигоне являются плановыми и никакого отношения к взрыву 8 августа якобы не имеют.

Отметим, что испытания на военных полигонах действительно могут навредить жителям ближайших населенных пунктов. В 2015 году, например, в военном поселке Сопка, что находится недалеко от Неноксы, загорелся жилой дом. Сообщалось, что причиной возгорания стали упавшие на него детали ракеты.

Напомним, что 8 августа текущего года в военной части в поселке Ненокса при испытании реактивной установки произошел взрыв.

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