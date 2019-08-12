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Московский форум "Город образования" посетит основатель Wikipedia

Россия » Центр » Москва print

С 29 августа по 1 сентября в Москве в павильоне №75 на ВДНХ в третий раз пройдет Московский международный форум "Город образования". Его посетят делегации более чем из 50 стран. В числе приглашенных экспертов, которые выступят на форуме: основатель Wikipedia Джимми Уэйлс, главный редактор Popular Science Джо Браун, президент WorldSkills International Саймон Бартли, директор по международным образовательным программам KidZania Гер Граус и др.

В этот раз форум пройдет под лозунгом "Город, который учит и учится". Организаторы вновь расширили программу с тем, чтобы заинтересовать как можно большую аудиторию.

"Наша задача сделать так, чтобы форум был ориентирован на каждого человека. Чтобы каждый мог выбрать то, что ему интересно и самое главное быть активным участником", — говорит руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

Партнерами "Города образования" выступили Яндекс, Сбербанк, Hewlett Packard, группа компаний "Просвещение", Союзмультфильм, Lego Education, Nike и др. Организаторы рассчитывают, что форум поставит новый рекорд посещаемости и превысит планку в 133 тысячи человек.

Фото превью: moscowglobalforum.ru

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Темы московский международный форум город образования
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