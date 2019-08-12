Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила о похолодании в северных регионах России. По ее словам, уже в ближайшее время в Архангельской области и Карелии ожидаются ночные заморозки до двух градусов ниже нуля.
Людмила Паршина пояснила, что в некоторых поселках Архангельской области уже можно почувствовать приближение осени. Жители поселка Пинега сообщают о том, что днем температура воздуха может прогреваться до 15-17 градусов выше нуля, однако ночью термометр приближается к 1-2 градусам выше нуля.
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