В Гидрометцентре рассказали о заморозках в Архангельске и Карелии

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила о похолодании в северных регионах России. По ее словам, уже в ближайшее время в Архангельской области и Карелии ожидаются ночные заморозки до двух градусов ниже нуля.

Людмила Паршина пояснила, что в некоторых поселках Архангельской области уже можно почувствовать приближение осени. Жители поселка Пинега сообщают о том, что днем температура воздуха может прогреваться до 15-17 градусов выше нуля, однако ночью термометр приближается к 1-2 градусам выше нуля.