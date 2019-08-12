На Камчатке свирепствуют голодные медведи

Критично низкий нерест в реке Хакыцин Кроноцкого заповедника стал причиной опасности для туристов в Южно-Камчатском заказнике. Сотрудники заказника временно закрыли территорию реки из-за агрессивных и голодных медведей.

На нерестилища в реке Хакыцин заходят единицы лососей, что приводит к дефициту пищи для местных медведей. У реки скапливается более 70 голодных особей, которые представляют угрозу для туристов. Несколько дней назад самец уже атаковал группу туристов из трех человек, но обошлось без травм и жертв, медведь просто защищал остатки своей добычи.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в регионах России участились нападения медведей на людей. Экологи отмечают, что за последние пять-семь лет численность диких бурых медведей в некоторых регионах возросла по двум главным причинам: очень строгий запрет на "медвежью" охоту и аномальные природные условия, которые наблюдались в последнее время.

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