На митинге "За допуск" в Москве были замечены Oxxxymiron, Face и Дудь

На согласованной акции протеста "За допуск" в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму заметили несколько известных персон. Рэпер Face даже выступил перед протестующими со сцены. Он заявил, что пришел на проспект Сахарова, поскольку выступает за свободу.

Среди участников акции был замечен журналист Юрий Дудь, который ранее заявлял о намерении посетить проспект Сахарова 10 августа. Среди митингующих была замечен и другой известный рэпер - Oxxxymiron, который воздержался от каких-либо публичных заявлений.

Ранее столичные власти делали предупреждение организаторам мероприятия за выступление музыкантов. Несмотря на это, рэперу Face все-таки удалось исполнить несколько своих композиций и покинуть сцену. Полиция не применила против артиста никаких действий.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что полиция начала оцеплять проспект Сахарова после 16:00, поскольку митинг был согласован именно до этого времени. Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов заявил, что митинг прошел "корректно" со стороны участников и организаторов.

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