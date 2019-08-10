Столичные полицейские начали оцепление проспекта Сахарова, где собрались тысячи людей на согласованный митинг "За допуск". Правоохранители подчеркивают, что акция была согласована с московской мэрией только до 16:00.
Протестующие уже начали покидать проспект Сахарова, поскольку организаторы мероприятия объявили о его завершении. Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов заявил, что митинг прошел "корректно" со стороны участников и организаторов.
Единственным инцидентом на митинге стала дымовая шашка, которую бросил неизвестный в мусорный бак.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве началась акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
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