Полиция начала оцеплять проспект Сахарова в Москве

Столичные полицейские начали оцепление проспекта Сахарова, где собрались тысячи людей на согласованный митинг "За допуск". Правоохранители подчеркивают, что акция была согласована с московской мэрией только до 16:00.

Протестующие уже начали покидать проспект Сахарова, поскольку организаторы мероприятия объявили о его завершении. Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Борисов заявил, что митинг прошел "корректно" со стороны участников и организаторов.

Единственным инцидентом на митинге стала дымовая шашка, которую бросил неизвестный в мусорный бак.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве началась акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Читайте также:

ФСИН 10 августа устроит турнир по вождению автозаков в Москве