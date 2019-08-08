Жительница Химок — города в Московской области — родила третью двойню подряд.
Об этом в своем аккаунте в Instagram написала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Таким образом, отметила Мишонова, на данный момент в семье воспитывается семь детей.
Всех без исключения детей 31-летняя жительница Подмосковья родила в родильном доме Химок, рассказала Мишонова. В первый раз женщина родила девочку, а уже затем с интервалом в несколько лет в семьи появились три пары двойняшек, пояснила уполномоченный по правам ребенка в Московской области.
Ранее сообщалось, что семейная пара из Москвы назвала дочку в честь Арьи Старк из "Игры престолов".
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