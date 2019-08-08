Предложившую кастрировать неверных мужей компанию из Петербурга накажут

Управление Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по городу Санкт-Петербург возбудило дело в отношении общества защиты животных "Ответ".

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Причиной возбуждения дела в отношении общества защиты животных "Ответ" стала реклама организации. Несколько месяцев назад у станции петербургского метро "Улица Дыбенко" появился плакат, на котором рекламировалась кастрация кошек и котов.

Также на рекламном плакате была фраза: "Неверный муж — бесплатно!".

Жителей культурной столицы России такая реклама возмутила. Недовольные "Ответом" петербуржцы обратились с жалобами в ФАС РФ по Санкт-Петербургу.

После расследования ведомство пришло к выводу, что реклама нарушает запрет на использование оскорбительных образов и выражений. О том, какое наказание понесет "Ответ", станет известно 23 августа текущего года.

В городе Черновцы, Украина, пиццерия разместила на дверях заведения наклейки с изображением свиньи, выкрашенной в цвета флага России.

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