Управление Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по городу Санкт-Петербург возбудило дело в отношении общества защиты животных "Ответ".
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Причиной возбуждения дела в отношении общества защиты животных "Ответ" стала реклама организации. Несколько месяцев назад у станции петербургского метро "Улица Дыбенко" появился плакат, на котором рекламировалась кастрация кошек и котов.
Также на рекламном плакате была фраза: "Неверный муж — бесплатно!".
Жителей культурной столицы России такая реклама возмутила. Недовольные "Ответом" петербуржцы обратились с жалобами в ФАС РФ по Санкт-Петербургу.
После расследования ведомство пришло к выводу, что реклама нарушает запрет на использование оскорбительных образов и выражений. О том, какое наказание понесет "Ответ", станет известно 23 августа текущего года.
В городе Черновцы, Украина, пиццерия разместила на дверях заведения наклейки с изображением свиньи, выкрашенной в цвета флага России.
Читайте также:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.
Обращение прокуратуры в суд о лишении родительских прав родителей, которые "гуляли" на акции протеста с ребенком — это "политический заказ" , считает адвокат.
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.