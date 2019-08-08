В Югре с 20 по 22 августа силовики и спасатели будут отрабатывать практические навыки по пресечению террористического акта. Федеральная служба безопасности планирует привлечь ФСО, Росгвардию, МВД, МЧС и местных властей.
В 2019 году силовики уже два раза проводили масштабные антитеррористические учения, на которых отрабатывали задержание особо опасных преступников и предотвращение терактов. В феврале текущего года ФСБ подтвердила информацию о задержании группы исламистов, которые планировали совершить ряд терактов и покушений на полицейских.
Боевики собирались на съемных квартирах Пыть-Яха и Сургута, где обсуждали планы нападения на особо охраняемые объекты. Также они планировали совершить ряд взрывов в массовых местах скопления людей.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, что Следственный комитет России ранее проводил обыски в квартирах жителей ХМАО, которые были замечены в финансировании исламских террористов. По данным следователей, российские граждане, которые находились с 2014-го по 2017 год в Сирии и состояли в ИГ*, могли создать на территории России сеть для финансирования терроризма. Деньги собирались с помощью банковских переводов, а затем направлялись в Сирию.
ИГ* - запрещенная в России террористическая организация.
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