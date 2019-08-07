Жителя Набережных челнов приговорили к двум месяцам колонии за нападение на полицейского с деревянной ложкой. Суд признал его виновным в совершении противоправных действий против сотрудника правоохранительных органов. Орудием преступления послужила деревянная ложка.
Ранее мужчина оказала сопротивление, когда сотрудник полиции хотел доставить его в отделение за неуплату алиментов. Зайдя на кухню, нарушитель схватил первый попавшийся под руку предмет - деревянную ложку и совершил прицельный удар в голову сотрудника полиции. Правоохранителю удалось парировать удар и избежать серьезных травм.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о полицейском из Екатеринбурга, который убивал бомжей, чтобы создать собственную армию зомби.
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