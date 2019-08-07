Глава поселка в Татарстане 3 года получал зарплату фиктивного работника

Глава одного из сельских поселений Бугульминского района Татарстана признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом изданию "Бизнес Online" сообщил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ Рамиль Ахметзянов.

В сентябре 2016 года, рассказал специалист, 57-летний глава сельского поселения фиктивно трудоустроил работника. За него предприимчивый делец получал зарплату вплоть до января года текущего.

Общая сумма выплат, сообщает "Бизнес Online", составила 317 тысяч рублей.

Согласно предоставленной информации, суд назначил мужчине 2 года и 6 месяцев условного срока.

Ранее стало известно, что чиновницы из Красноярска разворовали подарки и деньги ветеранов.

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