Дон стал лучшим по урожаю хлеба в России

По итогам уборки ранних зерновых Ростовская область заняла первое место, немного опередив южного соседа. Урожай нынешнего года превысил 11 миллионов 140 тысяч тонн. "Несмотря на все капризы погоды — засушливый июнь и дождливый июль, хлеборобы Дона смогли одержать победу в очередной битве и собрать урожай, превышающий более чем на 8 % прошлогодние показатели", — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Отдельно аграрии отмечают, что доля высококачественного продовольственного зерна находится на уровне 90%, тогда как в последние три года она не поднималась выше 75%.

Василий Голубев подчеркнул, что шестой год подряд на Дону урожай ранних зерновых превышает 9 млн тонн, а в 2017 году был поставлен всероссийский рекорд — 12,3 млн тонн: "Это не случайность — это целенаправленный кропотливый труд, стратегия победы. Такие высокие показатели стали результатом повсеместного внедрения научно обоснованной культуры земледелия: повышение уровня плодородия земель, грамотного соблюдение структуры посевных площадей и севооборотов. Таким образом, за последние годы Ростовская область увеличила производство зерновых культур практически вдвое".

Стоит отметить, что основу Донского урожая составляет озимая пшеница, которая собрано 9,9 млн. тонн, что почти на 200 тысяч тонн больше, чем в Краснодарском крае.

Область стабильно обеспечивает себя зерном, параллельно увеличивая экспортные возможности Донского региона, который является первым в России по экспорту продукции предприятий агоропромышленного комплекса. В прошлом году регион продал в страны СНГ, и Евросоюза, а также Израиль и другие страны Ближнего Востока продукции АПК на сумму $5,4 млрд.