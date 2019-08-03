Санкт-Петербург возглавил рейтинг регионов Российской Федерации по количеству пациентов с впервые в жизни выявленными психическими расстройствами.
Рейтинг составил телеканал RT. Специалисты основывались на данных Министерства здравоохранения РФ за минувший год.
Так, за минувший год у жителей Санкт-Петербурга было выявлено 4,7 тысяч психических расстройств.
Примечательно, что культурная столица страны первое место заняла с серьезным отрывом. В Москве, оказавшейся на втором месте, в минувшем году зарегистрировано случаев психического расстройства было почти в два раза меньше — 2,8 тысяч.
Отметим, что третье место рейтинга российских регионов по количеству пациентов с впервые в жизни выявленными психическими расстройствами досталось Татарстану — 2,5 тысяч.
Четвертое и пятое место рейтинга достались Башкортостану и Челябинской области соответственно.
Меньше всего же выявленных случаев оказалось в Ненецком автономном округе. В минувшем году в регионе психические расстройства нашли лишь у 8 местных жителей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг регионов России по среднему показателю уровня интеллекта их жителей.
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