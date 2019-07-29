Центр погоды "Фобос" сообщил, что 30 и 31 июля станут самыми холодными днями в июле за все время наблюдений. Температура воздуха в столице опустится до плюс 11-15 градусов по Цельсию. В ночь со вторника на среду метеорологи прогнозируют падение температуры воздуха до плюс 7-9 градусов.
Специалисты центра погода утверждают, что раз в 10-11 лет происходит подобное похолодание в летний период, причиной которых становятся ультраполярные вторжения. Но похолодание еще не было таким сильным со времен начала наблюдений на метеостанции ВДНХ в 1948 году, когда Советский Союз возглавлял Иосиф Сталин. Именно тогда было зафиксировано самое продолжительное и сильное похолодание в июле.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москву с 1 июля вернется тепло. По прогнозам синоптиков, первые дни наступающего месяца отметятся теплой погодой, однако возможны и кратковременные дожди.
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