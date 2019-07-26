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Источник Правда.Ру

Калмыкия: борьба за место в Совете Федерации продолжается

Россия » Юг » Элиста print

Администрация Республики стремится не допустить появления в Совете Федерации экс-главы Калмыкии Алексея Орлова, которого связывают с коррупционными скандалами.

Восьмого сентября в Калмыкии выберут нового главу региона. Согласно данным социологических опросов, однозначным фаворитом является действующий врио главы Республики Бату Хасиков, занимающий этот пост с 21 марта текущего года. Но главная интрига выборов — не их результат, а то, какой процент жителей Республики поддержит кандидатуру Хасикова. Пока врио имеет все шансы стать "руководителем всеобщего согласия" и вывести один из беднейших регионов страны из затяжного кризиса. Однако без широкой народной поддержки политики нового главы Калмыкия может продолжить занимать последние места в рейтингах субъектов РФ по инвестиционной привлекательности и уровню доходов населения.

Главный фактор, который может подкосить рейтинги Хасикова — аффилированность с предыдущим руководством Калмыкии. На днях врио подал в избирательную комиссию Республики список из трех лиц, одно из которых станет представителем региона в Совете Федерации. Источник в администрации главы Республики сообщает, что под первым номером в списке кандидатур в Совет Федерации значится экс-квнщик Сангаджи Тарбаев, а третьим идет Алексей Орлов, предыдущий глава региона.

Алексей Орлов является политиком с самым большим антирейтингом в Калмыкии. Он возглавлял Республику с 2010 года, а в марте 2019 года ушел в отставку по собственному желанию. В разное время его и его родственников связывали с громкими коррупционными скандалами. В 2016 году жители Калмыкии направили на имя Генерального прокурора России Юрия Чайки обращение, в котором обвинили Алексея Орлова и его приближенных в хищении средств из республиканского бюджета. В частности, речь шла о нелегальном обогащении близких к Орлову лиц во время строительства важнейшего инфраструктурного объекта — Левокумского водопровода.

Тот же источник в администрации сообщает, что кандидатура Орлова была навязана напрямую Москвой, так как "Орлову в свое время были даны вполне конкретные обещания". Однако сам Хасиков, как и его PR-консультанты, выступают категорически против выдвижения Алексея Орлова в Совет Федерации. По разным оценкам, это может обвалить рейтинг врио на 5-10%. К тому же сам Бату Хасиков уже давно принял решение о том, что будет продвигать кандидатуру экс-капитана команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаева, с которым его связывают давние дружеские отношения.

В данный момент между республиканскими элитами и московскими группами влияния идет постоянная борьба, результаты которой станут известны уже в ближайшее время. С одной стороны, для Бату Хасикова и его администрации присутствие Алексея Орлова в Совете Федерации станет гарантией того, что Москва не будет перекрывать "дотационный вентиль" и федеральные средства продолжат поступать в Республику. С другой, кандидатуру Тарбаева активно поддерживает население Республики, а Орлов, наоборот, потянет рейтинг Хасикова вниз. Источник предполагает, что Бату Хасиков, известный своей принципиальностью в вопросе кадровых назначений, продолжит стоять на своем и рано или поздно сможет "продавить" позицию московских групп влияния.

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Темы выборы калмыкия кандидаты алексей орлов совет федерации
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