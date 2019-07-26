В колледжах Москвы обучаются 74 тысячи человек

В этом году колледжи Москвы закончили более 17 тысяч студентов. Всего обучение в системе среднего профессионального образования столицы проходят более 74 тысяч человек. Об этом заявил начальник управления реализации государственной политики в сфере образования департамента образования и науки города Москвы Николай Антонов.

"Более 17 тысяч выпускников получили образование в этом году. Важно отметить, что количество специальностей и профессий — это живой механизм, который все время растет, который постоянно увеличивается и меняется", — сказал Антонов.

Он также напомнил, что в колледж могут поступить выпускники девятых и одиннадцатых классов общеобразовательных школ, независимо от возраста. Кроме того, в Москве у школьников есть возможность получить специальность параллельно обучению в школе. Этой возможностью уже воспользовались 60 тысяч ребят.

"Каждый ученик, прошедший такое обучение, получает свидетельство о профессии", — отметил Николай Антонов.

Также в получении специальности школьникам помогают уроки технологии на базе колледжей. Такую возможность предоставляют 48 колледжей столицы. Кроме того, в Москве действует проект по повышению профессионального мастерства "Кружок от чемпиона". Программы для широкого круга лиц, не имеющих специальной подготовки, реализуются на профильных площадках, в мастерских и лабораториях колледжей-участников движения WorldSkills Russia.

"Город вложил очень серьезные деньги в развитие колледжей, в заработную плату мастеров. Дайте мотивы и создайте условия, и люди все сделают", — ранее отмечал руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина.

Такой подход позволил серьезно поднять престиж столичных колледжей, сделав их кузницей кадров для предприятий Москвы. Свидетельством тому служат успехи москвичей на федеральных и международных соревнованиях по системе WorldSkills.

Столичные колледжи совместно с предприятиями разрабатывают и внедряют в образовательные программы компетенции будущего. По 129 программам FutureSkills в настоящее время в Москве обучаются более 3 тысяч человек.

"Более 43 тысяч школьников посещают программы дополнительного образования при учреждениях СПО, занимаются в кружках. Более трех тысяч занимаются по программам Future Skills — это перспективные навыки, компетенции будущего", — рассказал Николай Антонов.

Фото превью: proforientator.ru