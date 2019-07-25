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Источник Правда.Ру

"Уральский дровосек" Валерий Ананьев решил уничтожить лесопарк

Россия » Урал » Екатеринбург print

Экологическая повестка в ближайшей перспективе станет одним из главных факторов формирования протестных настроений в обществе. И если условное лидерство по "мусорным" протестам в России держит Архангельская область, то "звание" лидера "зеленых" протестов прочно закрепилось за Уралом. В Екатеринбурге гражданские активисты, экологи и простые горожане годами ведут борьбу за сохранение зеленых насаждений. Главным образом они вступают в противостояние не с местными властями, а с могущественными воротилами строительного бизнеса. Кстати, зачастую в подобных конфликтах городская администрация занимает сторону горожан.

Сейчас жители микрорайона Краснолесье в Екатеринбурге пытаются остановить вырубку лесопарка "Березовая роща". Компания "Атомстройкомплекс", принадлежащая олигарху Валерию Ананьеву, планирует возвести здесь свой очередной жилой комплекс. Вырубив уже три гектара леса, застройщик нацелился еще на двадцать. Видимо, за эту склонность в народе олигарха зовут не иначе как "уральский дровосек". Еще в мае через суд вырубку удалось приостановить на время разбирательств: местные жители пытаются оспорить правомерность выделения земельного участка "Атомстрою". Однако в суде не спешат выносить заключение по иску горожан: 19 июня Ленинский суд Екатеринбурга вновь отложил рассмотрение дела. Стоит отметить, что решение о переносе заседания было принято на фоне активизировавшейся информационной кампании, цель которой - создать в СМИ и блогосфере положительный образ Валерия Ананьева.

В столице Урала рабочая группа по национальному проекту "Комфортная городская среда" сейчас занимается проверкой проблемных зеленых зон, за сохранение которых борются горожане. Во время визита инспекторов в лесопарк "Березовая роща" местных жителей обескуражило заявления вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. "…Когда стемнеет, немного желающих найдется там погулять", — неожиданно заявил чиновник. О его точке зрения защитники рощи, к слову, узнали из СМИ, поскольку на встречу с высокими проверяющими допущены не были. Конечно, плохое впечатление от парка у Бидонько могло сложиться потому, что охранники и строители "Атомстроя" продолжают превращать "Березовую рощу" в отхожее место. Нужно сказать, что позиция мэра Екатеринбурга Александра Высокинского ближе горожанам. На встрече с застройщиками города он выразил недовольство действиями компании г-на Ананьева, назвав заявления фирмы некорректными, а обещания — лишенными основания.

Валерий Ананьев между тем заверяет журналистов и чиновников, что все его проекты отвечают самым строгим экологическим требованиям. Однако все это звучит неубедительно в свете громких скандалов, связанных с "Атомстройкомплексом". К примеру, в 2014 году во время строительства ЖК WOODS в Юго-Западном районе был вырублен огромной участок лесопарковой зоны. В марте 2018-го журналисты и общественники забили тревогу после того, как обнаружили, что один из железобетонных карьеров, находящихся в введении "Атомстроя", сливал в лес цемент... В том же году компания Ананьева ремонтировала покрытие на проспекте Ленина. В горадминистрации отказалась принимать работы, в результате суд постановил, что "Атомстройкомплекс" должен выплатить городу 7,5 млн рублей.

"Уральский дровосек" Валерий Ананьев решил уничтожить лесопарк. 403985.jpeg

Возвращаясь к истории ЖК WOODS, следует отметить, что после вырубки деревьев застройщик огородил оставшиеся участки лесного массива. Свой забор "Атомстрой" разместил прямо на детской площадке соседней пятиэтажки. Все просьбы местных жителей отодвинуть забор и вернуть качели и песочницы оставались безответными…. При этом охрана строящегося жилого комплекса была усилена. А затем эти охранники жестоко избили защитников детской площадки, в числе пострадавших оказалась и женщина.

Подчиненные Ананьева, очевидно, решили системно отстаивать интересы компании своего начальника полукриминальными способами. Защитники "Березовой рощи" в минувший вторник обратились в полицию после того, как неизвестные попытались поджечь лесопарк. На месте происшествия были обнаружены пустые бензиновые канистры. Сложно сказать, кому именно в голову пришла столь "светлая" идея, но так же сложно поверить и в то, что руководитель "Атомстроя" не знает, какие методы используют его подчиненные.

Заинтересованных судьбой зеленых насаждений жителей удивляет молчание полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова. Сейчас он инспектирует регионы с проверками и конфликт вокруг "Березовой рощи" мог бы стать горячей темой, однако ни на одно из своих видеообращений жителей Краснолесья ответа так и не получили.

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Темы вырубка леса екатеринбург строительство жилой комплекс валерий ананьев атомстройкомплекс
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