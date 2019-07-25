На Урале установилась хорошая погода, которая способствует тому, что местные жители отправляются на природу в поисках тихого места для отдыха. Единение с природой нарушает громкая музыка, которая часто играет в кафе, либо из стоящих машин.
Местные жители начали массово жаловаться на громкую музыку в округе озера Шарташ. Из-за этого ко многим пляжам начали перекрывать дорогу бетонными блоками.
С кафе и ресторанами у берега дела обстоят сложнее. Частным предпринимателям не могут запретить включать музыку, поэтому местные местные власти убеждают владельцев пляжей, чтобы они обращали внимание на звуковую обстановку.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Чебоксарах запретили панк-группу за песню о пенсии. Как рассказали очевидцы в телеграм-чате Чебокс-онлайн, руководство школы запретило старшеклассникам пользоваться актовым залом учебного заведения. Причиной якобы стала написанная ими злободневная песня "Смерть до пенсии", посвященная "бедному народу" и пенсионной реформе Кремля и правительства Медведева.
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