В Надыме провели капитальный ремонт многоэтажного здания за счет местного бюджета. Трещины в стенах заделали монтажной пеной.
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа начала проверку в связи с подозрениями о незаконном использовании бюджетных средств.
Для проведения строительных работ местная администрация заключала контракт со строительной фирмой. Проверку проводят специалисты службы государственного строительного надзора по ЯНАО.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что за ремонт и обслуживание лифтов в России больше никто не отвечает. Вступивший в силу регламент Таможенного союза освободил от выполнения этой функции Ростехнадзор. Но новое ответственное ведомство пока не назначено. Не исключено, что это будут сразу две структуры. Между тем большая часть лифтов в нашей стране уже отслужили свой срок и нуждаются в массовой замене.
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