В прошлом году туристы потратили в Москве 864 млрд рублей

Рекордным назвал годовой объем туристского потребления в 2018 году в столице заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Туристы оставили в столице России 864 млрд. рублей. Вице-мэр рассказал, что в московских гостиницах в прошлом году останавливались более 12 млн приезжих.

"За последние годы Москва создала мощную инфраструктуру для развития туризма, одним из главных элементов которой является гостиничная индустрия", — отметил Владимир Ефимов.

В столице, по официальным данным, около 1,7 тысячи отелей и гостиниц для размещения туристов. Широкий спектр предложений в этой сфере позволяет предлагать доступные цены, что увеличивает туристическую привлекательность Москвы. При наличии европейского уровня услуг, стоимость проживания в московской гостинице в среднем обходится туристу в два раза дешевле, чем в Амстердаме, Париже и Лондоне.

За восемь лет вклад туризма в бюджетную систему столицы вырос в четыре раза — с 31 до 118 млрд рублей. К 2020 году, по словам Владимира Ефимова, планируется увеличить номерной фонд, построив 41 новый отель. В том, что пустовать гостиницы не будут, Правительство Москвы уверено: загрузка гостиниц в столице ежегодно растет в среднем на 3,2%. В прошлом году заполняемость гостиниц в Москве составила в среднем 77%, такие же показатели — у самых посещаемых туристских центров мира. Пиковая загрузка во время крупных спортивных и культурных событий, в новогодние праздники поднимается выше 90%.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов подчеркнул, что столица старается стимулировать привлечение инвестиций в развитие городской гостиничной сети. "Для гостиничных комплексов предоставляются льготы по налогу на имущество организаций, что уменьшает сумму платежа почти в три раза", — отметил Тихонов.

По итогам прошлого года доходы гостиничной сети столицы составили 91 млрд рублей. Налоговые поступления от гостиничного бизнеса принесли бюджету столицы почти 5 млрд рублей за один только 2018 год. В рейтинге Momondo. ru Москва занимает у туристов 19 место в Европе по популярности, в общемировом рейтинге она находится на 31 месте.