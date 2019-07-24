В Казани проходит забастовка крановщиков: начались увольнения

Член профкома ППО МПРА Татарстана Юрий Шарипов рассказал журналистам о первых уволенных крановщиках из-за забастовки. По его словам, происходящее в Казани нельзя называть "забастовкой", поскольку это остановка работы башенных кранов "по техническим причинам".

"Остановили работу по техническим причинам из-за того, что многие краны не сданы Ростехнадзору. Многая необходимая проектная документация просто отсутствует, например, проекты производства и техкарты на подъем и разгрузку", - пояснил крановщик.

По словам Шарипова, в первый день остановки работ успели уволить трех крановщиков. Под увольнение попал и сам Шарипов. Примечательно, что работодатель позвонил другу Юрия Шарипова и уведомил его, что они вдвоем уволены. Еще одного крановщика лишили пропуска на стройку, что является скрытой формой увольнения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о готовящейся массовой забастовке крановщиков в Казани. Первое требование крановщиков - навести порядок в области охраны труда, поскольку сейчас неправильно собираются краны, а стропальщики, которые должны контролировать их работу с земли, не имеют представление о том, что нужно делать.

Читайте также:

Почему подъемные краны падают часто?