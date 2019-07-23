В трех районах Магаданской области выпал снег

В трех районах Магаданской области в ночь на 23 июля выпал снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Специалисты подчеркивают, что такая погода непривычна в это время года даже для Колымы. В регионе совсем недавно фиксировалась 30-градусная жара. Возвращение тепла в Магаданскую область еще возможно, поскольку снегопады принес арктический циклон, считают синоптики. По их словам, первые снегопады начнутся в середине-конце августа.

"Каждый год видим одно и то же: снег, который побьет цветущую картошку, а потом жара, грибы, бабье лето. В этом и есть вся прелесть Колымы", - цитирует "Комсомольская правда" слова одной из жительниц Магаданской области.

Метеорологи обещают, что в скором времени температура воздуха в регионе нормализуется до +20 - 22 градусов. Сейчас в области солнечная погода, температура воздуха прогрелась до +14 градусов.