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Источник Правда.Ру

Москва вошла с рейтинг городов России с самым трудолюбивым населением

Россия » Центр » Москва print

Москва возглавила рейтинг городов России с наиболее трудолюбивым населением. Об этом говорят результаты опроса, проведенного аналитиками агентства "ТурСтат".

Респондентов спрашивали о том, где именно, по их мнению, живут "самые лучшие трудяги и трудоголики". Исходя из ответов участников интернет-опроса, в пятерку главных трудоголиков страны вошли жители Москвы (37%), Санкт-Петербурга (23%), Екатеринбурга (14%), Новосибирска (8%) и Нижнего Новгорода (8%). 

Исследование приурочено к неофициальному празднику - Дню трудяги, который отмечается 22 июля. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты составили рейтинг вакансий для ленивых людей, на которые можно устроиться этим летом. Первое место рейтинга заняли тестировщики матрасов. Один из крупнейших производителей матрасов для кроватей, указывают специалисты, ищет желающих, которые протестируют его товар и напишут о нем отзывы. За 30 часов работы компания готова заплатить работнику 10 тысяч долларов.

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Темы опрос москва рейтинг трудоголики
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