Должница микрофинасовой структуры отсудила 20 000 рублей за угрозы

Микрофинансовая компания «ГринМани» из Кемерова выплатит штраф в 20 тысяч рублей за угрозы своей клиентке.

Об этом пишет «Газета Кемеров» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ССП) по Кемеровской области.

Жительница Санкт-Петербурга обратилась к судебным приставам за помощью. Она взяла микрозайм в кемеровской МФО «ГринМани», но не смогла вернуть долг вовремя, в связи с чефм ей стали поступать угрозы через соцсеть «Вконтакте». Суд признал МФО «ГринМани» виновной и назначил штраф в размере 20 000 рублей.

Согласно новому федеральному закону, если кредитор или коллектор звонит человеку более положенных по закону раз, по каждому такому поводу гражданин может в течение года подать жалобу. Оказание психологического давления недопустимо.

Вице-президент в правозащитной Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс, сообщил «Правде.Ру», что надо игнорировать звонки от коллекторов, вы имеете право не общаться по телефону с теми, чью идентификацию вы не можете провести.

«Я рекомендую, получив кредит или деньги, уносите их домой, возвращаетесь в банк и везде, где написано "разрешаю", пишете "запрещаю звонить, разговаривать, передавать третьим лицам взыскивать с меня долги". Везде, где вы банку в одностороннем порядке подписали "разрешаю", чтобы взять деньги, потому что иначе вам их не дадут, посылаете письмо с уведомлением и описью или лично являетесь в банк», - сказал Андрей Власс.

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