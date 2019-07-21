На Сахалине уволили замглавы правительства из-за драки в кафе

Глава Сахалина Валерий Лимаренко подписал указ об увольнении своего заместителя Кирилла Подберёзного. Причиной увольнения стал недавний инцидент в одном из кафе города.

Недавно в интернете была опубликована видеозапись драки в кафе Южно-Сахалинска, в которой опознали заместителя председателя правительства области Кирилла Подберёзного.

Валерий Лимаренко подчеркнул, что все члены правительства должны быть не только профессионалами, но и обладать высокими моральными качествами.