Глава Сахалина Валерий Лимаренко подписал указ об увольнении своего заместителя Кирилла Подберёзного. Причиной увольнения стал недавний инцидент в одном из кафе города.
Недавно в интернете была опубликована видеозапись драки в кафе Южно-Сахалинска, в которой опознали заместителя председателя правительства области Кирилла Подберёзного.
Валерий Лимаренко подчеркнул, что все члены правительства должны быть не только профессионалами, но и обладать высокими моральными качествами.
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Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Если даже глава государства одобряет реформы наподобие пенсионной, то власть в стране совсем плоха, считает экономист Валентин Касатонов.