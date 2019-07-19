Братск и Чита - лидеры рейтинга городов РФ с самым грязным воздухом

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составила рейтинг городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы.

Соответствующий доклад опубликован на официальном сайте Росгидромета.

Отметим, что при составлении рейтинга специалисты основывались на данных за минувший год.

Лидерами рейтинга российских городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы оказались Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Искитим, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Новокузнецк, Шелехов, Селенгинск, Чита, Петровск-Забайкальский, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Черногорск.

Во всех вышеперечисленных городах, напоминает Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, находятся крупные промышленные центры. Выбросы влияют не только на окружающую среду, но и на здоровье людей, указывают специалисты.

Так, например, поясняют в Росгидромете, жители городов, попавших в рейтинг, болеют диабетом и болезнями сердца чаще остальных россиян.

Примечательно, что по сравнению с позапрошлым годом список городов России с самым грязным воздухом сократился. В актуальный на сегодняшний день рейтинг не вошли Чегдомын и Магнитогорск, уровень загрязнения воздуха в которых уменьшился.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что армия Соединенных Штатов Америки выбрасывает в атмосферу больше углекислого газа, чем многие государства.

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