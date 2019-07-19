Жители пятиэтажки в Костроме отказались платить за электроподъемник для соседа с инвалидностью.
Об этом сообщает "Российская газета".
Ветеран войны в Афганистане Игорь Жулев почти пять лет добивался установки пандуса — большинство жителей костромской пятиэтажки выступали против, пишут авторы материала. За это время супруга мужчины, регулярно поднимающая и опускающая инвалидную коляску, заработала себе серьезные проблемы со спиной.
В 2017 году власти Костромы все-таки установили пандус. Спустя год в подъезде появился и электроподъемник, но жильцы отказались платить за него и ставить на баланс дома.
Муниципальное управление имущественных и земельных отношений подало на жильцов дома в суд.
Как сообщает "Российская газета", в суд пришли около 30 ответчиков. Россияне утверждали, что из-за подъемника им якобы некуда ставить коляски и велосипеды.
Отметим, что на обслуживание электроподъемника потребуется всего 16 рублей в месяц с одной квартиры.
Жителей пятиэтажки же мизерная сумма не смущает — они говорят, что цена обязательно вырастет со временем, а когда Игорь Жулев умрет, то электроподъемник вообще будет никому не нужен.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Урале внучка отсудила у деда-фронтовика подаренную ему Владимиром Путиным квартиру.
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