Жители Костромы отказались платить по 16 руб. за подъемник для ветерана

Жители пятиэтажки в Костроме отказались платить за электроподъемник для соседа с инвалидностью.

Об этом сообщает "Российская газета".

Ветеран войны в Афганистане Игорь Жулев почти пять лет добивался установки пандуса — большинство жителей костромской пятиэтажки выступали против, пишут авторы материала. За это время супруга мужчины, регулярно поднимающая и опускающая инвалидную коляску, заработала себе серьезные проблемы со спиной.

В 2017 году власти Костромы все-таки установили пандус. Спустя год в подъезде появился и электроподъемник, но жильцы отказались платить за него и ставить на баланс дома.

Муниципальное управление имущественных и земельных отношений подало на жильцов дома в суд.

Как сообщает "Российская газета", в суд пришли около 30 ответчиков. Россияне утверждали, что из-за подъемника им якобы некуда ставить коляски и велосипеды.

Отметим, что на обслуживание электроподъемника потребуется всего 16 рублей в месяц с одной квартиры.

Жителей пятиэтажки же мизерная сумма не смущает — они говорят, что цена обязательно вырастет со временем, а когда Игорь Жулев умрет, то электроподъемник вообще будет никому не нужен.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Урале внучка отсудила у деда-фронтовика подаренную ему Владимиром Путиным квартиру.

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