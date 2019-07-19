Сибирское село с 50 жителями сделают туристическим центром

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа намерен создать в селе Зенково культурно-выставочный центр. Об этом сообщила заместитель директора ведомства Ирина Кибкало.

В селе, где сейчас проживают чуть больше 50 человек, создадут конный двор, контактный зоопарк, тактильный сад и зону для рыбалки, а также отреставрируют несколько наиболее старых домов. Для гостей проведут мастер-классы по приготовлению старинных российских блюд в печи, научат гончарному мастерству.

"Мы прорабатываем вариант с недельными турами, чтобы турист за это время максимально успел захватить разные мероприятия. Одновременно в селе смогут жить до 30 гостей, а если однодневный тур - около 50 человек сможем принять", - отметил один из авторов проекта и добавил, что местные власти уже поддержали идею превращения села в туристический центр.