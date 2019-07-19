Туристы, гуляющие по крышам в Санкт-Петербурге, подвергают опасности и себя, и жителей домов. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.
Он подчеркнул, что туризм по крышам организовывают физические лица и частные предприятия, но с последствиями сталкивается местная власть.
"Прежде всего, это большая опасность для туристов, которые ходят по этим крышам, а также для жильцов: крыши у нас металлические в центре города, потом возникают большие протечки", - отметил Беглов.
По его словам, необходимо лишить граждан возможности свободного доступа к инженерным коммуникациям домов. Это можно сделать путем установки врезных замков и систем видеонаблюдения.
"Вводим в парадных сейчас системы видеонаблюдения, ставим чердачные перекрытия под охрану", - заключил губернатор.
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