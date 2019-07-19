На Урале внучка отсудила у фронтовика подаренную Путиным квартиру

Ветеран Великой Отечественной войны Ханиф Ситдиков не смог оспорить свое право на квартиру в Екатеринбурге.

Об инциденте сообщают местные средства массовой информации.

Как отмечает издание "Ura.ru", ветеран получил квартиру в 2013 году по указу действующего президента Российской Федерации Владимира Путина.

В суде фронтовик требовал признать недействительным договор о приватизации. Согласно документу, владелицей жилья стала внучка Ханифа Ситдикова.

Дело в том, что жилплощадь была передана пожилому мужчине на условиях социального займа, но Сидтиков и его близкие приняли решение приватизировать ее. В результате приватизации, сообщает "Ura.ru", квартира стала собственностью его внучки.

Сам же Ханиф Ситдиков получил в квартире лишь прописку.

Позже между ветераном и его зятем произошел серьезный конфликт — предприимчивый родственник пытался продать квартиру. Ситдиков же отказывался выписывать из нее, и тогда зять избил ветерана.

Фронтовик подал на того в суд. Зятя приговорили к 440 часам исправительных работ.

Воодушевленный победой в суде, Ханиф Ситдиков решил добиться и возвращения ему квартиры. Однако на этот раз суд Екатеринбурга иск ветерана не удовлетворил, заявив, что Ситдиков передал жилплощадь внучке якобы по доброй воле.

"Ura.ru" отмечает, что право проживания в квартире за фронтовиком суд оставил.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ветеран труда из Магадана вернул правительству прибавку к пенсии в размере 683 рублей.

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