Администрация Яранска Кировской области разослала местным жителям уведомления о том, что они умерли. В письмах говорилось о том, что собственность горожан переходит на баланс города по причине смерти собственника.
Когда горожане начали приходить в городскую администрацию с жалобами, чиновники признали ошибку и попросили прощения. По их словам, рассылка произошла из-за технического сбоя. Всего письма получили более 500 жителей города, однако чиновники признали лишь 25 отправленных писем.
Среди жителей Яранска были и те, кто отнесся к ошибке властей с юмором.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.