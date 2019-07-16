Boeing 737-800 авиакомпании "Победа", который вечером 15 июля вылетал из аэропорта Казани в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за пожара двигателя.
Возгорание произошло сразу после взлета. Через вентиляционную систему дым от горения двигателя попал в салон самолета, чем спровоцировал панику среди пассажиров. Экипаж самолета принял решение вернуться в Казань. Пилотам удалось благополучно посадить авиалайнер. Все 186 пассажиров успешно покинули самолет.
После предварительного осмотра двигателя, специалисты заявили, что причиной возгорания стала птица.
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