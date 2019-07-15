Российского специалиста по защите от астероидов подозревают в госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника ЦНИИМаш Сергея Мещерякова.



Немецкие ученые \"читают мысли\" Путина

Об этом сообщает "Интерфакс".

77-летнему специалисту инкриминируется государственная измена. В деле содержатся материалы под грифом "секретно", поэтому представители суда в комментариях средствам массовой информации отказали.

Известно, что отправленный под домашний арест Мещеряков работал над проектом по защите Земли от астероидов. Грант на исследование российскому ученому выделил Евросоюз. Руководил же исследованием, за которое взялся Сергей Мещеряков, Немецкий аэрокосмический центр в Кельне.

Сергей Мещеряков является уже третьим сотрудником ЦНИИМаш, арестованным по делу о государственной измене. Летом минувшего года были арестованы Виктор Кудрявцев и Роман Ковалев.

Ученые работали над созданием гиперзвуковых аппаратов. Следствие же считает, что Кудрявцев и Ковалев передавали особо секретные данные в сфере газодинамики и гиперзвуковых технологий научному сообществу Брюсселя.

Отметим, что арестованный летом минувшего года Виктор Кудрявцев свою вину полностью отрицает. Адвокаты ученого заявляют, что он якобы не имел доступа к секретным данным на протяжении последних 20 лет. Также правозащитники указывают, что абсолютно все результаты исследований по программе, который занимался Кудрявцев, публиковались в открытом доступе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава компании-подрядчика "Роскосмоса" сбежал в Соединенные Штаты Америки с украденными из бюджета миллионами и государственной тайной.

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