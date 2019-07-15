Эксперт: юг России накроют дожди, а Сибирь и Поволжье ждет жара

В Москве в частности и во всей Центральной России вообще потеплеет на 8-10 градусов по сравнению с прошедшей неделей.

Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Вторник, суббота и воскресенье, говорит эксперт, будут самыми теплыми днями в столице на этой неделе.

В Архангельской области, указала специалист, погода будет не выше 15-17 градусов по Цельсию. В Мурманской области — 10 градусов, а по ночам и вовсе лишь 5.

В Санкт-Петербурге же, обещает Людмила Паршина, будет тепло — жителей культурной столицы на этой неделе ждет погода в 20-22 градуса по Цельсию.

А вот на Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область, отмечает Паршина, обрушатся сильные дожди и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. По словам специалиста, жара, несмотря на дожди и ветер, не уйдет.

Жарко будет и в Поволжье, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России — в Саратовской области, например, 25-29 градусов, а в Оренбургской — до 35.

То же можно сказать и об Урале, отмечает Людмила Паршина — в Свердловской области в начале текущей неделе будет стоять жара до плюс 32 градусов по Цельсию. К середине недели же, заявляет эксперт, температура несколько спадет.

В Сибири — в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае — столбик термометра может подняться до 32 градусов, прогнозирует Паршина. В Красноярском крае же будет чуть прохладнее.

Аномально теплой погода будет оставаться и на Камчатке — 20-25 градусов по Цельсию, заявляет Паршина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что средняя температура в Москве к 2050 году может подняться на 5,5 градусов по Цельсию.

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