В Москве в частности и во всей Центральной России вообще потеплеет на 8-10 градусов по сравнению с прошедшей неделей.
Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Вторник, суббота и воскресенье, говорит эксперт, будут самыми теплыми днями в столице на этой неделе.
В Архангельской области, указала специалист, погода будет не выше 15-17 градусов по Цельсию. В Мурманской области — 10 градусов, а по ночам и вовсе лишь 5.
В Санкт-Петербурге же, обещает Людмила Паршина, будет тепло — жителей культурной столицы на этой неделе ждет погода в 20-22 градуса по Цельсию.
А вот на Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область, отмечает Паршина, обрушатся сильные дожди и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. По словам специалиста, жара, несмотря на дожди и ветер, не уйдет.
Жарко будет и в Поволжье, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России — в Саратовской области, например, 25-29 градусов, а в Оренбургской — до 35.
То же можно сказать и об Урале, отмечает Людмила Паршина — в Свердловской области в начале текущей неделе будет стоять жара до плюс 32 градусов по Цельсию. К середине недели же, заявляет эксперт, температура несколько спадет.
В Сибири — в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае — столбик термометра может подняться до 32 градусов, прогнозирует Паршина. В Красноярском крае же будет чуть прохладнее.
Аномально теплой погода будет оставаться и на Камчатке — 20-25 градусов по Цельсию, заявляет Паршина.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что средняя температура в Москве к 2050 году может подняться на 5,5 градусов по Цельсию.
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