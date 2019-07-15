Предприятие из Бахрейна заявило о намерении вложить в Крым 500 млн.рубл

Крым становится все более привлекательным для иностранных инвесторов. Одна из компаний Бахрейна намерена вложить в инфраструктурные проекты полуострова около 500 миллионов евро.
Выделенные средства, как предполагается, пойдут на строительство дорог, железнодорожных сооружений и другие инфраструктурные проекты, сообщил в интервью газете «Известия» Штефан Довина.
В «Деловой России», которая принимает участие в переговорах, подтвердили эту информацию, сопродолжают "Известия". «Речь идет о капиталовложениях в миллионах евро. Конечно, все зависит от сферы деятельности. К примеру, если мы приступим к реализации проектов в области строительства дорог или железнодорожной инфраструктуры, то инвестиции в Крым достигнут суммы в размере около €500 млн, а то и выше», - сказал предприниматель, который уклонился назвать свое предприятие, чтобы не попасть под санкции.
«Рассматривается возможность строительства цементного завода, возведение жилищных объектов или завода по переработке сточных вод, а также проекты в энергетических и других сферах», - отметил Довина.
В Крыму в стадии завершения Крымский мост, аэропорт в Симферополе, автотрасса «Таврида».
Как сообщала «Правда.Ру» нацииональная служба капитального строительства и симферопольская компания "Монолит" заключили договор на создание индустриального парка "Феодосия" на юго-востоке полуострова. Кроме того, в эксплуатацию введены новые электростанции. Это способствует привлечению иностранных инвестиций. Особенно привлекательна туристическая сфера, область портовой инфраструктуры или легкая промышленность.
Как сказал в ходе телемоста с ведущими вузами страны Владимир Путин, ситуация вокруг Крыма в ближайшее время стабилизируется. По его словам, социально-экономическое развитие республики пойдет ускоренными темпами после решения нескольких инфраструктурных вопросов и проблем.
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