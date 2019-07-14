В Якутске мужчина выгулял двух слонов по улицам города.
Фотографии и видеозаписи прогулки двух экзотических по тамошним меркам животных были опубликованы в сети интернет.
Жители Якутска поделились кадрами, на которых отчетливо видно, как мужчина ведет двух слонов по двору жилого района на улице Горького.
Отметим, что видеозапись можно увидеть в сообществе CrimYakutia. ru социальной сети "ВКонтакте".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Челябинской области появились штрафные стоянки для коров.
Читайте также:
Жители Магнитогорска подружились с цирковыми слонами.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Глава Еврозоюза Дональд Туск отметил, находясь в Грузии, что распад СССР был благословенным событием для русских. Это был неудачный ответ Владимиру Путину.
Ходорковский окажется отцом-основателем нового конституционного строя в России? Собственно говоря, именно это следует из информации Незыгаря о смыслах изменений Основного закона страны
Актер Борис Клюев рассказал журналистам о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скрывает свои выступления на корпоративах в России.