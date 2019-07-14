В Якутске мужчина выгулял двух слонов по улицам города

В Якутске мужчина выгулял двух слонов по улицам города.

Фотографии и видеозаписи прогулки двух экзотических по тамошним меркам животных были опубликованы в сети интернет.

Жители Якутска поделились кадрами, на которых отчетливо видно, как мужчина ведет двух слонов по двору жилого района на улице Горького.

Отметим, что видеозапись можно увидеть в сообществе CrimYakutia. ru социальной сети "ВКонтакте".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Челябинской области появились штрафные стоянки для коров.

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