95-летнюю женщину-ветерана лишили пенсии из-за долгов по ЖКХ

Жители Воронежа активно обсуждают в соцсетях новость о том, что 95-летней труженицы тыла в Великую Отечественную войну заблокировали пенсионный счет. Судебные приставы из-за долга женщины по услугам ЖКХ фактически оставили ее без средств на существование.



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Воронежцы, знакомые с ситуацией, утверждают, что Александра Матвеевна проживает одна и не может сама дойти даже до магазина. Поэтому у нее образовалась задолженность по услугам ЖКХ в размере 20 тысяч рублей. Сначала судебные приставы списывали с ее банковского счета по 5-6 тысяч рублей, но затем полностью заблокировали счет.

На публикации в соцсетях и местных СМИ отреагировали власти Воронежа. Они направили к женщине социального работника, который поможет труженице тыла решить возникшие проблемы с судебными приставами.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о полицейском, который организовал преступную группу, чтобы похитить 2,5 миллиона рублей у воронежской пенсионерки.

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