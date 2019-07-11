В Москве пройдут массовые рейды против нелегальных таксистов.
Об этом агентству новостей "Москва" сообщила председатель комиссии Московской городской думы по безопасности Инна Святенко.
Мероприятия проверочного характера будут проходить в связи с поступившими от жителей столицы жалобами, отметила специалист.
Святенко отметила, что планируемый рейд не будет акцией разовой. По словам председателя комиссии Мосгордумы, эффекта удастся добиться лишь в том случае, если будут проведены несколько таких проверочных мероприятий.
"Один раз сходили, всех разогнали, все разбежались, а через день опять все там же — так эффективности не будет", — заявила Инна Святенко.
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