В Москве пройдут массовые рейды против нелегальных таксистов

В Москве пройдут массовые рейды против нелегальных таксистов.



Число ДТП с такси в Москве в 2018 году увеличилось на 25% / Новости от 02.04.2019 04:12

Об этом агентству новостей "Москва" сообщила председатель комиссии Московской городской думы по безопасности Инна Святенко.

Мероприятия проверочного характера будут проходить в связи с поступившими от жителей столицы жалобами, отметила специалист.

Святенко отметила, что планируемый рейд не будет акцией разовой. По словам председателя комиссии Мосгордумы, эффекта удастся добиться лишь в том случае, если будут проведены несколько таких проверочных мероприятий.

"Один раз сходили, всех разогнали, все разбежались, а через день опять все там же — так эффективности не будет", — заявила Инна Святенко.