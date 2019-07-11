На Ямале могут восстановить медвытрезвители

Недавно в Салехарде прошло совещание, темой которого стало обеспечение безопасности в ЯНАО. Ответственный секретарь совещания Аркадий Ефимов обратился к представителям МВД с инициативой вернуть специальные учреждения для содержания лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



В России могут появиться платные вытрезвители / Новости от 05.03.2019 18:08

Ефимов привел статистику, по которой в Ямало-Ненецком автономном округе ежегодно задерживают более восьми тысяч людей в состоянии глубокого алкогольного опьянения. По словам ответственного секретаря, медицинская помощь оказывается немногим, в большинстве случаев сотрудники полиции отпускают пьяных граждан или сопровождают их домой.

"Если изолировать пьяного человека, то это пойдет на пользу и ему и остальному обществу. Необходимо также учитывать специфику нашего региона, где из-за погодных условий опьянение может стать причиной обморожения, или даже смерти", - пояснил Ефимов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Совет Федерации РФ уже обсуждал инициативу о создании платных вытрезвителей. Комитет по социальной политике Совета Федерации подготовил проект закона, предусматривающий создание в России системы платных вытрезвителей на основе государственно-частного партнерства.

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