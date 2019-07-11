В зоне паводка в Иркутской области пропавшими числятся 11 человек

На сегодняшний день пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области числятся 11 человек.



Паводок нанес ущерб сельскому хозяйству Иркутской области на 300 млн рублей / Новости от 30.06.2019 02:07

Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.

Напомним, что 25 июня в регионе прошли сильные дожди, после чего резко поднялся уровень воды в местных реках.

Паводок унес жизни 25 человек, порядка 500 местных жителей госпитализированы.