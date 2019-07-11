На сегодняшний день пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области числятся 11 человек.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС.
Напомним, что 25 июня в регионе прошли сильные дожди, после чего резко поднялся уровень воды в местных реках.
Паводок унес жизни 25 человек, порядка 500 местных жителей госпитализированы.
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