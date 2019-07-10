Житель Нижневартовска обратился в полицию с жалобой на местное движение любителей СССР. Потерпевший утверждает, что пришел оформить "паспорт гражданина СССР", а его насильно удерживали в помещении движения. Сейчас полиция проводит проверку по факту обращения.
В пресс-службе главного управления МВД по ХМАО рассказали, что знают об этом движении и неоднократно проводили его проверку, однако никаких правонарушений выявлено не было.
"Это обычный кружок по интересам, ничего криминального. У них есть своя группа в социальных сетях. Мы знаем об их деятельности. Например, они предлагают оформить паспорт СССР, заплатив "госпошлину" в размере 300 рублей", - рассказали в пресс-службе МВД.
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