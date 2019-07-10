Вице-мэр Москвы подтвердил, что власти столицы следят за ее жителями

Мэрия Москвы следит за передвижениями жителей столицы, используя данные такси и мобильных операторов, снимки с камер фото- и видеофиксации.

Об этом заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, сообщает "Русская служба Би-би-си".

Специалист отмечает, что столичные власти для слежки за москвичами используют также информацию о поездках по карте "Тройка" и жалобах жителей на работу общественного транспорта.

По словам Максима Ликсутова, вся геоаналитики обезличена и используется лишь для того, чтобы улучшить маршрутную суть. Никакими персональными данными жителей столицы, отметил вице-мэр Москвы, власти якобы не располагают.

"Данные выглядят как точки, которые каким-то образом перемещаются, мы даже близко не знаем, кто это", — указал Ликсутов.

Вице-мэр отметил, что мобильным оператором мэрия за информацию платит.

Напомним, что операторы связи передают властям сведения о перемещениях клиентов с точностью до 500 метров и нескольких минут. Об этом в марте текущего года, отметим, рассказали "Ведомости".

Максим Ликсутов подтвердил, что городские власти также используют данные, полученные от операторов общественного Wi-Fi в транспорте.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аналитики из PricewaterhouseCoopers провели исследование с целью выяснить, как сильно изменилось качество жизни в Москве за последние пять лет.

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