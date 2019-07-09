Выставка "Иннопром" принесла Ростовской области миллиардные инвестиции

По итогам прошедшей в Ростове-на-Дону выставки "Иннопром-2019" в регионе появятся три ветропарка, три диализных центра, новый завод, а также кооперация предприятий "ОСК" и судостроительной отрасли региона.

Глава Ростовской области Василий Голубев и управляющий "РОСНАНО" Анатолий Чубайс договорились о дальнейшем сотрудничестве: в текущем и следующем годах на территории региона запустят три ветропарка общей мощностью 300 мегаватт. Кроме того, в планах возведение за 70 млрд рублей еще трех ветроэлектростанций - Южной, Северной и Гуковской.

Также до конца года в Волгодонском районе будет создан завод по производству гондол для ветроустановок. Этот инвестиционный проект реализует "Росатом" совместно с итальянской компанией "Энел".

Через несколько лет в Ростовской области будет производится 25% от всех объемов российской ветроэнергетики; уже сейчас регион называют территорией "зеленой энергетики".

"До конца года у нас на Дону планируется локализовать еще два производства по голландской технологии "Лагервей" (башни, гондолы, генераторы). Это наши совместные планы с компанией "Росатом". Для локализации на территории Ростовской области производства по изготовлению оборудования для строительства ветроэнергетических установок подписано три специнвестконтракта с Минпромторгом России. Объем инвестиций в проекты составит 2,9 млрд рублей", - рассказал Василий Голубев.

Также дополнительные диализные центры для пациентов с почечной недостаточностью появятся в Азове, Аксае и Сальске. Соглашение о строительстве в 2019-2020 годах подписал глава донского правительства и представители немецкой компании "Фрезениус Нефрокеа". Сумма инвестиций составит 450 млн рублей. Проект даст региону около 100 новых рабочих мест и шансы на полноценную жизнь полумиллиону граждан.

"В Ростовской области уже работают шесть диализных центров этой компании: в Ростове, Шахтах, Таганроге, Миллерово и два центра в Волгодонске. Создание этих современных клиник стало возможным благодаря нашему продуктивному государственно-частному партнерству. Более 500 пациентов из Ростовской области и соседних регионов получают там профессиональную медицинскую помощь. Рассчитываем, что качественную медпомощь будут получать рядом с домом еще больше жителей области", - отметил Василий Голубев после подписания соглашения.

В скором времени в регионе появится завод по производству полуприцепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и сухих сыпучих грузов. Соглашение об этом подписали Василий Голубев и исполнительный директор компании "Бонум" Евгений Богданов. Компания намерена расширять производство техники и вложить в новый проект 700 млн рублей, а у области появится 300 рабочих мест. Эксперты подсчитали, что прибыль от деятельности нового завода к 2024 году составит около 2,1 млрд рублей.

Также результативной стала встреча с президентом "Объединенной судостроительной корпорации" Алексеем Рахмановым. Глава региона обсудил с ним возможность создания кооперации предприятий "ОСК" и судостроительной отрасли Ростовской области. Донским судостроителям интересен вопрос полного оснащения либо дооснащения корпусов судов, возведенных предприятиями корпорации. Заинтересованы в таком взаимодействии таганрогский завод "Прибой", компании "Моряк", "ПМ-Юг". Возможно, именно на площадках этих донских предприятий и откроется новое производство.