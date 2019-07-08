На дворы и крыши Петербурга будет выделено 6 миллиардов рублей

На благоустройство дворов Санкт-Петербурга будет выделено 6 миллиардов рублей.



В Большом порту Петербурга отреставрировали стелу «Ленинград» / Новости от 04.06.2019 10:41

Об этом в ходе встречи с жителями Кировского района заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, в порядок будут приведены 500 дворов и две тысячи кровель.

Как сообщают "Невские новости", об этом Александр Беглов заявил после жалобы местной жительницы на отсутствие лавочек.