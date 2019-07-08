На благоустройство дворов Санкт-Петербурга будет выделено 6 миллиардов рублей.
Об этом в ходе встречи с жителями Кировского района заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По его словам, в порядок будут приведены 500 дворов и две тысячи кровель.
Как сообщают "Невские новости", об этом Александр Беглов заявил после жалобы местной жительницы на отсутствие лавочек.
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