В аэропорту Казани установили робота, размахивающего флагом Татарстана

В казанском аэропорту установили специальную роботизированную руку, похожую на вариацию стандартного промышленного робота. У устройства лишь одна задача - стоять на фоне флага Татарстана и размахивать другим флагом республики, приветствуя гостей.





Впервые информация о роботе появилась в местных Telegram-каналах. Устройство разработала казанская IT-компания "Эйдос-робототехника".

"Поставили стенд для того, что бы продемонстрировать, что Татарстан вообще и Казань в частности - инновационная и интересная локация. Нам в республике комфортно, решили сделать ей приятно. Наш робот может выполнять любые промышленные операции от сварки до обслуживания станков", - пояснил представитель компании Антон Сурьянинов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали специальную программу для роботов отечественной компании "Промобот", научив их играть на музыкальных инструментах.

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