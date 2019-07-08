В казанском аэропорту установили специальную роботизированную руку, похожую на вариацию стандартного промышленного робота. У устройства лишь одна задача - стоять на фоне флага Татарстана и размахивать другим флагом республики, приветствуя гостей.
Впервые информация о роботе появилась в местных Telegram-каналах. Устройство разработала казанская IT-компания "Эйдос-робототехника".
"Поставили стенд для того, что бы продемонстрировать, что Татарстан вообще и Казань в частности - инновационная и интересная локация. Нам в республике комфортно, решили сделать ей приятно. Наш робот может выполнять любые промышленные операции от сварки до обслуживания станков", - пояснил представитель компании Антон Сурьянинов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали специальную программу для роботов отечественной компании "Промобот", научив их играть на музыкальных инструментах.
Читайте также: В Финляндии пройдет чемпионат мира по вязанию под хэви-метал
Роботы будущего обучаются этике
Боевые роботы могут привести к началу Третьей мировой войны
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.