Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23 человек.
Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Согласно предоставленной информации, сегодня спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.
Отметим, что на данный момент судьба восьми человек остается неизвестной.
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