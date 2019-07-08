Отделения "Почты России" в Нижнем Тагиле просят всех клиентов, которые хотят совершить денежный перевод или отправить посылку, заполнить анкету об источниках заработка и связях с Ираном и КНДР.
Как уточняет издание "Все новости", сотрудников "Почты России" интересует, если ли у клиентов регистрация и банковский счет в одной из этих стран.
Как пояснили в компании, подобная анкета предлагается клиентам согласно федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу.
"Оператор почтовой связи уполномочен попросить заполнить анкету клиента и лист опроса при приеме и выплате почтового перевода денежных средств, при приеме регистрируемого почтового отправления с объявленной ценностью и наложенным платежом, при приеме платежа на сумму, равную или превышающую 15 тыс. рублей. Данная информация размещена во всех отделениях почтовой связи на информационных стендах", - пояснили в пресс-службе "Почты России".
При отказе клиента заполнить анкету, сотрудники компании могут отказать ему в получении этой услуги.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Почта России" решила начать взымать деньги с граждан, которые делают онлайн-покупки в зарубежных интернет-магазинах. Данный проект пока что является пробным и запущен в пилотном режиме.
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